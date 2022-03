Diputado Schalper: “Le quiero pedir al Gobierno que termine con esta verdadera agenda de impunidad”

Este jueves, los diputados Diego Schalper y Miguel Mellado denunciaron la agenda “pro impunidad” del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Ambos parlamentarios enumeraron una serie de medidas tomadas por el Ejecutivo en que se evidencia lo anterior.

Entre ellas está el retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado, descartar querella por disparos durante visita de la ministra Iskia Siches en La Araucanía, la no oposición a libertad de preso acusado de homicidio frustrado a Carabineros, el anuncio de suma urgencia a proyecto de amnistía a presos del estallido social y el otorgamiento de salida dominical a condenados por caso Luchsinger-Mackay.

Ante esta situación, el secretario general del partido, Diego Schalper, aseguró que “le quiero pedir al Gobierno de Boric, con quien hemos tenido mucha paciencia, siendo el partido más grande de Chile, que termine con esta verdadera agenda de impunidad que le está imponiendo al país. Que envíe señales correctas que tienen que ver con que en Chile aquellos que cometan delitos cumplan sus condenas. Y si quiere caminar en otra dirección que sepa que en Renovación Nacional se nos colmó la paciencia”.

“Y, por lo tanto, le hemos pedido a la Comisión de Seguridad que cite a la ministra de Justicia para que nos explique cuál sería la razón para darle libertad a estas dos personas. Y si es necesario, pese que en principio lo habíamos evaluado, vamos a llamar a interpelar a los ministros. Porque si no encontramos respuestas como esperamos por la vía democrática y el Gobierno no es capaz de entender los gestos que han venido desde Renovación Nacional, entonces no nos queda otra opción que avanzar hacia exigir mayor seguridad. Los chilenos no aceptan ni un minuto más esta agenda de impunidad que está imponiendo el Gobierno de Gabriel Boric”, agregó el diputado.

Por su parte, el diputado por La Araucanía, Miguel Mellado, se refirió al otorgamiento por parte de Gendarmería de salida dominical y salida trimestral a dos condenados por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay: “La señal que está dando el Gobierno a través de Gendarmería es tremendo, tremendo de impunidad. Por favor, yo le pido al Gobierno de Gabriel Boric que tenga un poco de dignidad y que también se coloque la mano en el corazón por esta familia que, la verdad, ha sufrido muchísimo en estos últimos años para encontrar justicia. Esto no es justicia para ellos en Chile”.

A su vez, el presidente del partido y senador, Francisco Chahuán, indicó que “consideramos una pésima señal política que se sostenga que los beneficios dominicales o trimestrales obtenidos por aquellos que intervinieron en el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay fue gracias a las acciones de sabotaje y violencia política. Sin lugar a dudas acá creemos que el gobierno debe dar señales explícitas desde el punto de vista de que no va a ceder ante las presiones de violencia política como están ocurriendo en la Macrozona sur. Y por el contrario, llamamos a reanudar y generar una prórroga del Estado de Excepción Constitucional en La Araucanía”.