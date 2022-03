Jadue: Hay que evitar que gobierno de Boric “termine pareciéndose mucho más a un gobierno de Concertación”

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, llamó a “evitar a toda costa que el gobierno de Apruebo Dignidad termine pareciéndose mucho más a un gobierno de Concertación que de Apruebo Dignidad”.

Esto lo dijo en el programa de redes sociales “Sin Maquillaje”, tras criticar a Mario Marcel y pedirle al gobierno del Presidente Gabriel consistencia en cuando a un quinto retiro de fondos, según consignó La Tercera.

“Todos sabíamos quién era Marcel. Fue el presidente del Banco Central puesto por Sebastián Piñera, lo que hace dos semanas era el peor gobierno de la historia. Al que puso en el Banco Central para resguardar la política neoliberal como presidente, hoy día es ministro de Hacienda”, cuestionó .

Frente a sus palabras, Jadue apuntó que “si alguien piensa además que porque llegamos al gobierno -soy parte del proyecto, no del gobierno- me tengo que quedar callado, no. Yo también tengo la responsabilidad que uno espera de los buenos amigos. Sabes que los buenos amigos no son los que te dicen que sí a todo y cuando saben que te vas a equivocar, se quedan callados y esperan felices que te equivoques. Son los que son capaces de decirte a la cara ‘te estás equivocando, no sigas, porque esto daña a todos’”.