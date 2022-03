Fabiola Campillai pidió a María Elisa Quinteros eliminar el Senado: “No lo necesitamos, ahí se entrampan las leyes”

La senadora independiente, Fabiola Campillai, pidió este jueves a la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, la eliminación de la Cámara del Senado, argumentando que “no lo necesitamos”.

La solicitud de la legisladora se da en medio de la inauguración de la Acción de Arte “Todo Chile será sus ojos” del artista visual Álvaro Silva Wuth.

“Por favor no lo necesitamos”, es el inicio del mensaje de Campillai hacia Quinteros, argumentando que en la Cámara Alta “se entrampan las leyes” y sostiene que “no quieren, no quieren reparar todo lo que pasó, no quieren“.

“Están en contra de dar siquiera una señal de humanidad. El Senado no puede existir“, afirmó la senadora.

Cabe recordar que Fabiola Campillai perdió la visión tras ser impactada por una bomba lacrimógena el 26 de noviembre de 2019, en medio de un operativo policial en San Bernardo.