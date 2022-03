Valparaíso: Lagos Weber pide más recursos para mejorar servicio de microbuses

En la última jornada de Comisión de Hacienda, el senador por la región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber (PPD), planteó al Gobierno la necesidad de adoptar medidas para apoyar con recursos sectoriales la precaria situación que vive el transporte público en la zona, junto con la urgencia de efectuar una nueva licitación del transporte público urbano.

“¿Me creerían que en la región de Valparaíso hace más de 10 años que debería haberse hecho la licitación del transporte público? Se fue bicicleteando (sic) por todos los gobiernos, se metió hasta la Contraloría en su minuto y ahí está. Y los usuarios del transporte público de toda la región de Valparaíso, no solamente es de calidad deficiente, no se cumplen los horarios, ni las rutas, no hay fiscalización, entonces la idea es abordar esto”, comentó el parlamentario.

En la misma línea el parlamentario aseguró que “estuvo el ministro de Transportes acá en Valparaíso, la semana pasada, y lo que se plantea es la posibilidad de restringir la circulación de vehículos por la cantidad de congestión en las calles… pero claro, si nadie quiere subirse al transporte público y prefieren sacar el auto, entonces están pensando en establecer restricciones vehiculares y vías exclusivas pero para eso no da la infraestructura de los buses del transporte público”.

Además, el parlamentario por el PPD solicitó al Ejecutivo “que se pueda explicar con detalle, de qué manera se están utilizando los recursos espejo del Transantiago. Esto es algo que vengo pidiendo hace mucho tiempo a los distintos gobiernos, saber dónde están esos recursos y cómo acotarlos, porque en algún minuto se usaron los recursos espejo del Transantiago para financiar alcantarillado, o cualquier cosa, que yo sé y está bien, hay que hacerlo, pero se terminaban desviando recursos sectoriales para otros fines”, apuntó.

Finalmente, el senador por la región de Valparaíso, recordó que “en el gobierno anterior, el Presidente Sebastián Piñera ante el alcalde Sharp, los concejales, parlamentarios, cores, organizaciones sociales y todo el mundo, prometió un tren rápido entre Valparaíso y Santiago, y todavía estamos esperando”.

“No le voy a pedir un tren ni que se construya uno en cuatro años, pero sí ver la posibilidad de tomar la decisión política de dejar encaminado el proceso para renovar el transporte público en la región”, cerró Lagos Weber.