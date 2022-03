Diputado Mirosevic sobre críticas del PS y PC: “Esa discusión hay que tenerla al interior del gobierno, en las instancias que se dan”

Esta jornada el Presidente Gabriel Boric se reunirá en Cerro Castillo con los parlamentarios oficialistas de Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático.

Uno de los asistentes es el diputado Vlado Mirosevic (PL), quien habló con “La Mañana de Agricultura” antes de la cita.

Según dijo, “ha habido muy buena disposición por parte de los ministros y de los equipos de gobierno con el diálogo parlamentario, pero la instalación del gobierno siempre se demora. Yo veo que todos los equipos de los ministerio y del gobierno están bastante demandados, porque terminado el gobierno anterior hay muchas cuestiones pendientes y hay muchas expectativas respecto este gobierno. Veo a los equipos bastante exigidos y bastante reventados, con muchas demandas que se les exige que se resuelvan muy pronto”.

Además, enfatizó que la relación del Ejecutivo con el Congreso “ha sido buena”, aunque igualmente han habido críticas por parte del Partido Socialistas y el Partido Comunista. Unos cuestionaron la urgencia al proyecto de indulto, mientras que los otros no respaldaron la extensión del Estado de Excepción en el norte.

Frente a estas críticas, Mirosevic dijo que “es completamente innecesario, porque en ambos casos el gobierno nos informó a tiempo de que se iba a poner urgencia al proyecto de indulto y, segundo, que iba existir una prórroga del Estado de Excepción en el norte”.

Agregó que “no me parece nmuy justa esas críticas, ni tampoco nos llevan a nada. Creo que esa discusión hay que tenerla al interior del gobierno, en las instancias que se dan, porque si aquellos representantes de esos partidos que hoy día critican no dicen nada cuando estamos en reuniones respecto a estos temas por qué lo van a decir por la prensa. No lo logro entender”.

Con respecto al proyecto de quinto retiro, opinó que “es completamente improcedente que solo discutamos el quinto retiro, antes de que el gobierno envíe al Congreso una reforma provisional, que es realmente la demanda más estructural que tiene gran parte de la sociedad chilena, que es cambiar las AFP y establecer un sistema de seguridad social”.

“Creo que ahí puede haber una mejor coordinación con el gobierno, pero ya es un problema de los parlamentarios más que del gobierno”, sostuvo el parlamentario.

E hizo hincapié: “No olvidemos la razón de por qué hay un gobierno como el Gabriel Boric en el poder, y es porque se espera un cambio más sustancial”

En ese sentido, apuntó que “si es que no hay mayoría en el Congreso, y no hay unidad del progresismo no hay posibilidad que esas reformas avancen. Yo creo que este bloque más socialdemócrata tiene que participar decididamente del gobierno”.