Warnken (Amarillos por Chile) por la CC: “Los signos que nos llegan no son positivos, por eso hicimos una alerta”

El fundador del movimiento “Amarillos por Chile”, Cristián Warnken, volvió a la carga contra la Convención Constitucional, asegurando que la instancia “se muestra reticente y negativa” a opiniones externas.

En conversación con el programa Mesa Central, de Canal 13, el también escritor afirmó que desde la formación de “Amarillos por Chile” y con su primera declaración, “en la que hablábamos de que estábamos preocupados por lo que salía de los informes de las comisiones, algunas propuestas muy radicales, pero nos declaramos esperanzados de que la Convención Constitucional iba a tener una deriva de mayor moderación”.

“Nos hemos visto un poco decepcionados de que esa deriva no ha sido hacia la moderación o encontrar una Constitución que sea de todos. Los signos que nos llegan no son positivos, por eso hicimos una alerta, porque quienes formamos parte de este grupo lo que menos queremos es que el proceso constitucional fracase”, enfatizó Warnken.

Asimismo, manifestó que “la Convención se muestra reticente y negativa frente a cualquier opinión que pudiera ser un matiz desde fuera. Aquí no se está escribiendo el Corán, se está escribiendo la Constitución de Chile y cualquier instancia representativa sea el Senado o la CC merecen el escrutinio público y deben tenerlo”, remarcó.

No obstante, el líder de “Amarillos por Chile” señaló que no han discutido la posibilidad del Rechazo frente a la nueva Constitución en el Plebiscito de salida, planteando que “la alternativa es que el Gobierno de (Gabriel) Boric envíe una señal potente, por lo menos, a su coalición política para que cumpla un papel que desde mi punto de vista no ha cumplido ni el Frente Amplio ni el Partido Socialista”.

Finalmente, el columnista dijo que “esto no es un programa de gobierno lo que se está votando, es una Constitución y da la impresión a veces de que hay algunos constituyentes que están preparando más un programa de gobierno más que una Constitución”.