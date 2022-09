Comparte

La senadora de la UDI y vicepresidenta de la Cámara Alta, Luz Ebensperger, sostuvo que en este nuevo proceso constituyente “hay que poner bordes” y realizarlo con "el tiempo que se requiera" para que represente a todos.

La legisladora por la Región de Tarapacá definió como "una reunión muy cordial y protocolar" el primer encuentro con la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, en el Congreso para tratar el proceso constituyente y legislativo.

Sobre esto último, sostuvo que la agenda legislativa no puede seguir esperando, señalando que en esto "el Gobierno ha estado un poco ausente".

"Hasta el 4 de septiembre ha estado dedicado casi 100% a lo que era la campaña y a ese proceso constituyente que fracasó el domingo", dijo en conversación con ‘La Mañana de Agricultura‘.

Al respecto, indicó que la nueva titular de la Segpres "se comprometió, en forma paralela e independiente, avanzar en una agenda legislativa con los problemas de la gente", agregando que no tiene dudas que habrá una mejor relación y que se nota su "experiencia política".

Reunión por nuevo proceso constituyente

Durante la jornada del martes, se reunieron todos los partidos políticos que tienen representación en el Congreso Nacional para iniciar los diálogos respecto al nuevo proceso constituyente, tras los resultados en el Plebiscito de Salida del pasado domingo.

Para la senadora Ebenzperger "hay una buena disposición" en avanzar y recordó que la propuesta de nueva Constitución que elaboró la Convención Constitucional "fracasó" y lo que inició este martes "es un nuevo proceso".

La legisladora de la UDI fue enfática en que el texto rechazado el pasado domingo en el Plebiscito Constitucional "no puede ser la base ni siquiera en insumo", ya que a su juicio "sería antidemocrático".

"Yo no pondría bases o no bases, pondría bordes. Sabemos lo que la ciudadanía no quiere, lo dijo el 4 de septiembre. Hay que ver quién la redacta y a ese grupo que la redcate delimitar la chancha, poner bordes, es parte del proceso".

Respecto a los plazos para avanzar en el proceso, manifestó que "sin pausa, pero sin prisa", citando al presidente de su partido, Javier Macaya. En esa línea, cree que "hay un proceso que acaba de terminar y fracasar, no podemos volver a cometer los errores".

"Me parece bien que haya comenzado ayer (martes) esta conversación, pero tiene que tomarse todo el tiempo que se requiere para llegar a un acuerdo que de verdad represente a todos los que están sentados en esa mesa, que sea el punto de partida para llegar a una buena Constitución y no para empezar nuevamente a discutir y enfrentamientos", afirmó.

Algunos parlamentarios plantearon que una de las bases podría ser lo trabajado por la expresidenta Michelle Bachelet en su momento en el marco de la propuesta constitucional. Sobre esto, la senadora gremialista aseveró que "hay que poner bordes" y que las personas que redacten el texto deben realizarlo con "bordes claros y sabiendo lo que los chilenos rechazaron".

"Lo que sí creo que no puede ser como insumo aquellos que la amplia mayoría de los chilenos rechazo", afirmó.

"Ayer no se tomó acuerdo alguno, fue el inicio y cada quién dijo su posición, que se iba a seguir conversando y una de las cosas que se barajó que a lo mejor un grupo de expertos asesorara a esta mesa para determinar este proceso", comentó.

Ve aquí la entrevista en ‘La Mañana de Agricultura’: