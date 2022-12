Comparte

Esta jornada, la bancada de senadores de la UDI votará en contra de la nominación de Marta Herrera como nueva fiscal nacional, quien fue escogida por el Gobierno entre la quina de postulantes.

"La primera respuesta que yo di es que nosotros ya hicimos una evaluación sobre la fiscal Herrera y todos saben lo que nosotros pensamos: que la señora fiscal Herrera es continuidad de la mediocre y la peor gestión que ha habido en el Ministerio Público, y que es del señor Abbott", afirmó Iván Moreira.

A su vez, el legislador indicó que "quiero señalar y anunciar que, luego de haber hecho ya las evaluaciones pertinentes, en el caso que la persona nominada fuera la fiscal Marta Herrera, la bancada de la UDI en su totalidad, sus nueve senadores, vamos a votar en contra".

Recordar que la candidata a suceder a Jorge Abbott en el cargo expondrá el lunes 19 de diciembre en la sala del Senado, donde necesita al menos 2/3 para su aprobación.

Por ello, Moreira sostuvo que "lo que está buscando el gobierno, con una estrategia de manipulación, puede ser que esperan que corra la lista para poner un fiscal nacional político, ideológicamente de ese sector".

Otros senadores UDI dieron su postura a la nominación de Marta Herrera

"Yo no hablo con la prensa de los nominados mientras yo no los escuche en la comisión, porque es ahí donde uno se debe formar un criterio y saber si va a aprobar o no esa nominación hecha por el Presidente. En el caso en cuestión, sin emitir yo opinión, creo que está muy difícil para ser aprobada", aclaró Luz Ebensperger.

Ante los dichos de los senadores de oposición, el oficialismo respaldará el nombre de Herrera como la nueva fiscal nacional.

"Ella ha dado señales de bastante independencia. No veo que sea continuidad. Sería un giro tener a una mujer", expresó el senador Juan Ignacio Latorre.

Por último, el timonel de Revolución Democrática agregó: "Lo peor es seguir con un fiscal subrogante. Yo le preguntaría a los senadores de derecha, ¿Qué quieren? ¿Qué haya fiscal afín ideológicamente, que haya trabajado en grandes estudios jurídicos que a ellos les sirven?".