La UDI y RN anunciaron acciones contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos, luego que su cartera se equivocara en el listado de condenados por el estallido del 18 de octubre que fueron indultados por el presidente Gabriel Boric.

Por medio de un comunicado, la tarde del viernes el Mandatario manifestó su decisión de indultar a 10 condenados y al exfrentista Jorge Mateluna (acusado de perpetrar un asalto a una sucursal del Banco Santander en Pudahuel el 2013). Minutos más tarde el Gobierno señaló que existía un error en el listado y dos horas más tarde confirmaba que faltaban dos beneficiados en la nómina. De esta forma el número de indultados ascendió a 13.

A raíz de lo anterior un grupo de parlamentarios de la UDI exigieron la renuncia "inmediata" de Ríos.

“La ministra de Justicia tiene la obligación de responder con su cargo por el bochorno que acaba de cometer el Gobierno. Incluir por error a dos personas dentro de la nómina de indultos, y luego otorgarles el beneficio simplemente por la equivocación que cometieron, es razón más que suficiente para que dé un paso al costado lo antes posible. Estamos frente a una administración completamente amateur, que ni siquiera es capaz de anunciar de manera correcta una situación tan delicada como el otorgamiento de indultos presidenciales”, indicaron Juan Antonio Coloma, Cristián Labbé y Cristhian Moreira.

Además, los parlamentarios manifestaron que si Ríos no presenta su renuncia “nos obligará a impulsar distintas acciones en contra de ella (…) No vamos a dudar ni un segundo en ejercer todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, porque estamos hablando de un error de proporciones que no tiene justificación”.

“Esperamos que la ministra de Justicia, por el bien de nuestro país, de un paso al costado durante esta jornada. Sería inaceptable que se mantuviera en el cargo después de este grave desacierto. Finalmente, le terminaron regalando un indulto a dos delincuentes simplemente por un error infantil que cometieron. Las controversias en que se ha visto envuelta llegaron a su límite, y si el Gobierno decide mantenerla en el cargo, tendrán que darse por notificados que evaluaremos distintas acciones en contra de ella”, cerraron en el comunicado.

Por otra parte, parlamentarios RN anunciaron una acusación constitucinal durante la tarde del viernes por medio de un comunicado.

“El Ministerio de Justicia debe responder políticamente por esta decisión. Si bien la potestad de indultar es del Presidente Boric, lo cierto es que esta nefasta decisión se vio agravada por una errática y dudosa conformación en el listado de los indultados. Pues bien, esa tarea corresponde al Ministerio de Justicia, que una vez más expone al Estado de Chile al bochorno de malas decisiones. En ese contexto, como Renovación Nacional hemos tomado la decisión de impulsar una acusación constitucional contra la Ministra de Justicia, Sra. Marcela Ríos”, indicaron desde el partido.