Comparte

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, abordó este domingo la crisis de seguridad que atraviesa el país y sobre todo si se debe recurrir a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para enfrentar esta problemática.

En diálogo con "La Entrevista de Alejandro de la Carrera", la legisladora por la región del Maule dijo que no tiene "ninguna resistencia ideológica sobre el punto", pero "el orden público está a cargo de las policías, constitucionalmente estoy hablando, no le corresponde a las Fuerzas Armadas".

"Si hay que recurrir a las FF. AA. como se ha hecho en La Araucanía o en la macrozona norte, es por motivos muy justificados", señaló. Sin embargo, dijo que "mi preocupación, habiendo sido subsecretaría para las Fuerzas Armadas, es que ese rol tiene que quedar como una última alternativa y dentro de un plan muy coordinado con las policías".

"No podemos poner patrullas militares si no es con mucha conciencia de lo que eso significa. Por un lado, la preparación, yo tengo plena confianza que nuestras Fuerzas Armadas están muy bien preparadas. No se ponen personas que no tengan una capacitación y preparación importante en el resguardo de la vía pública", afirmó.

Bajo ese contexto, también apuntó que "tiene que haber un plan detrás de eso. No es llegar y sacar a los militares si no hay un buen plan, porque es lo último que nos queda".

"Esa sensación de temor está, pero no podemos dar una falsa sensación de tranquilidad sacando patrullas que no van a ser suficiente", manifestó la timonel del PS.

Agricultura TV.

"Hay una pandemia de inseguridad"

Al ser consultada cómo el Ejecutivo está manejando esta crisis de seguridad, Vodanovic fue enfática en decir que "veo a un Gobierno bastante decidido" en enfrentarla.

"Hoy día todo el Gobierno, todos los parlamentarios oficialistas -o gran parte- están en esta tesis, porque estamos en la calle, sabemos lo que es esto", expresó.

Y apuntó que "hay algo también instalado que la seguridad fuera un tema de derecha y no de izquierda, en realidad es un tema de la sociedad, no es un tema político, porque cuando asaltan a alguien, le roban el auto, cuando disparan contra alguien, a nadie le preguntan si es de izquierda, derecha o de centro".

"En el fondo esto no tiene distinción, no tiene clase social, es algo que nos afecta a todos. Hoy día tenemos una pandemia de inseguridad y la tenemos que enfrentar todos con unidad, poniendo los recursos materiales, físicos, las personas", remarcó.

"Yo echo de menos una mayor coordinación, pero no del Gobierno (…), una coordinación interinstitucional", declaró.

Entrevista a Paulina Vodanovic (PS):