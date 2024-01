Comparte

La diputada Catalina del Real, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, cuestionó los argumentos del Gobierno para justificar la falta de personal para los controles fronterizos en Colchane, calificando como “una vergüenza” y una “desfachatez” la justificación del Ejecutivo.

La polémica se inició cuando el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, alertó que en dicho paso fronterizo las personas pueden acceder “sin control” al país desde de las 18:00 horas.

El persecutor advirtió que, tras el horario de atención regular, en el sector “no hay paso fronterizo y la gente pasa nomás”, por lo que instó a que el Complejo Colchane —límite con Bolivia— funcione las 24 horas del día.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, deslizó una crítica contra el fiscal, advirtiendo que “si su preocupación es el ingreso de personas que tienen antecedentes penales, que son parte de estructuras criminales, esas personas no entran por el paso fronterizo de Colchane”.

Asimismo, la ministra Carolina Tohá manifestó que no había recursos para contratar más personal en los pasos fronterizos, lo que rápidamente generó reacciones en la oposición.

Los planteamientos de la parlamentaria Del Real

La diputada Catalina del Real, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, manifestó que “este Gobierno ha aumentado como nunca la cantidad de funcionarios públicos, entonces me parece insólito que ahora la ministra no diga que no hay plata para funcionarios”.

“El gobierno de Boric ha gastado millones de pesos contratando amigos y parientes, mientras tienen unos pocos funcionarios trabajando hasta las seis de la tarde en Colchane. Es increíble la desfachatez con la que se defienden, en vez de tomar acciones concretas”, sostuvo la parlamentaria.

Además, Del Real criticó los dichos de Monsalve, afirmando que “hasta las seis de la tarde obvio que no entran los delincuentes e ilegales por el paso fronterizo, pero si después no hay nadie, sale harto más fácil pasar caminando por ahí, entonces me parece que los argumentos que está dando el Gobierno frente a esta situación son una verdadera vergüenza para la ciudadanía”.

“Espero que todo este revuelo genere algo positivo: que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y se empiece a invertir para mejorar el control migratorio en nuestras fronteras. La crisis de seguridad que estamos viviendo no resiste más traspiés ni actitudes pasivas” manifestó la legisladora y agregó que “invertir en tecnología y recursos humanos para las fronteras es urgente”, cerró.