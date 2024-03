Comparte

Los diputados republicanos y miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, Catalina del Real y Stephan Schubert, cuestionaron el acuerdo policial firmado entre Chile y Venezuela, luego del secuestro y homicidio del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda.

Los parlamentarios indican que es necesario revisar qué beneficios traería para el país un acuerdo de este tipo con una dictadura.

El debate surgió a raíz del lamentable desenlace que tuvo el exteniente, un tema que también ha sido abordado a nivel internacional, por ejemplo, por el líder opositor Juan Guaidó, quien emplazó al Presidente Gabriel Boric a deshacer el acuerdo con Venezuela, señalando que “no puede relativizar a una dictadura”.

Al respecto, la diputada Del Real manifestó que “la preocupación de Juan Guaidó es absolutamente legítima y la comparto. Por eso hicimos un llamado al Gobierno a que explique los detalles de este acuerdo de colaboración con Venezuela. ¿A qué información tendría acceso la dictadura de Maduro? ¿Serán confiable los datos que aporte Venezuela, considerando que las instituciones allá no actúan con transparencia?”.

En la misma línea, Del Real dijo que “el dramático desenlace que tuvo el secuestro del exmilitar venezolano, a quien Chile no le brindó la seguridad que necesitaba, nos hace replantearnos varias cosas, entre ellas, reevaluar este acuerdo con una dictadura en la que no podemos confiar”.

Los planteamientos del acuerdo de seguridad entre Chile y Venezuela

Por su parte, el parlamentario Stephan Schubert señaló que “el convenio suscrito por Chile con el gobierno de Venezuela ha levantado varias dudas”.

“No hay duda de que nosotros necesitamos información respecto a los venezolanos que han ingresado a nuestro país de manera irregular, ya que no tienen identificación, no tienen cédula de identidad, no tienen pasaporte y no tenemos datos respecto de ello. Para eso el gobierno de Venezuela debiera aportar información”.

Sin embargo, el parlamentario cuestionó que sea necesario firmar un acuerdo para dicha colaboración: “¿Era necesario firmar un acuerdo? ¿Era necesario que Chile a la vez se obligara a entregar información a Venezuela? Hoy día nos enteramos del punto 3 del acuerdo, donde Chile se compromete a entregar información respecto de eventuales personas que hayan cometido delitos en Venezuela y que se encuentren en Chile. La pregunta es, ¿alguien como el exteniente Ojeda se encontraba en esa situación?”.

Schubert además cuestionó la falta de claridad sobre si el acuerdo estaba o no vigente, pues en un principio se dijo que sí y después que no.

“La verdad genera muchas dudas la forma en la que se firma el acuerdo, y creo que hoy día también podemos cuestionar si realmente para Chile es beneficioso, porque además ya sabemos una cosa, Venezuela no está entregando información de ciudadanos venezolanos, entonces solo los obligados estaríamos siendo los chilenos en entregar la información a Venezuela”, cuestionó.