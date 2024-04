Comparte

En medio de una actividad en el Café Literario del Parque Balmaceda, Evelyn Matthei confirmó que no irá por la reelección en Providencia.

Así, fuentes cercanas al municipio aseguraron que la decisión de la actual edil de la comuna fue informada previamente a los funcionarios más cercanos.

“Debo confesar que ser alcaldesa de Providencia ha sido una experiencia profundamente gratificante, por ese gran sentido de comunidad que hay acá”, dijo Matthei en la instancia.

Por ello, anunció que “es justamente porque no tengo la certeza de poder dedicar todo mi tiempo y mi atención a los asuntos comunales en un próximo periodo, que he tomado la decisión de no repostular a un tercer periodo”.

Elecciones presidenciales

Sobre su paso por la carrera presidencial, expuso que “se preguntarán si esta decisión tiene que ver con otros proyectos futuros. Es evidente que en mi decisión ha pesado la posibilidad de que el próximo año me toque asumir nuevos desafíos”.

“Sin embargo, por ahora no quiero hablar de candidaturas, porque nuestros esfuerzos deben estar enfocados en elegir a los mejores alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales a lo largo de todo Chile”, sumó.

Además, agradeció el cariño, pero también declaró: “tengo mucho tiempo en la política y sé cómo las cosas pueden cambiar. En este momento no soy candidata, en este momento soy alcaldesa”.

Noticia en desarrollo…