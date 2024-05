Comparte

Los diputados Hotuiti Teao y Camila Flores, junto al consejero regional Percy Marín, emplazaron al Ejecutivo a solucionar los inconvenientes con el “Convenio de televigilancia móvil” que suscribió la Gobernación Regional de Valparaíso y que no tiene fondos para su continuidad.

En contexto, a fines del mes de enero, el Gobernador Rodrigo Mundaca, junto al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara presentaron el denominado “Convenio” para la Quinta Región y que disponía del uso de drones para el monitoreo de la seguridad, además de una controversial sala de crisis, correspondiente a la televigilancia.

Bajo ese contexto, las autoridades denuncian que el uso de drones está mal empleado, además de que la también llamada “sala de espejos” no cumple con la función de monitorear, puesto que ese trabajo se debe hacer en conjunto con personal policial.

Sumado a lo anterior, la iniciativa se está quedando sin dinero, puesto que aún no se le inyectan los recursos que se prometieron desde el Ejecutivo, por lo que solo alcanzaría el pago de sueldos a los trabajadores hasta fines de mayo.

Firma del convenio “Convenio de televigilancia móvil” – Gobierno Regional de Valparaíso y Subsecretaría de Prevención del Delito

Los cuestionamientos de los parlamentarios RN

Al respecto, la parlamentaria Camila Flores fue enfática al señalar que “esto evidencia nuevamente la falta de compromiso de las autoridades del Gobierno con la región y también la desconexión con la realidad que se vive en la zona”.

“Los proyectos de seguridad, sobre todo aquellos que contemplan herramientas de televigilancia, deben realizarse en coordinación con Carabineros, ellos son los más capacitados para operar estos instrumentos, de lo contrario se transforman en políticas muertas y recursos malgastados que no vienen a dar una solución real para mejorar la situación de violencia y criminalidad que tenemos hoy en la región de Valparaíso”, aseveró la legisladora de Renovación Nacional.

Por su parte, el diputado Hotuiti Teao señaló que “es impresentable que la continuidad del programa de Televigilancia Móvil y el trabajo de los operadores de drones esté en peligro porque simplemente no se hizo la pega”.

Asimismo, indicó que “el Consejo Regional aprobó los recursos a principio de año, precisamente para que la Subsecretaría de Prevención del Delito no siga parchando la falta de recursos para ello y parece una mala broma que este se vea interrumpido porque el gobernador no haya dado la firma a tiempo, hecho que, aunque ocurra, ya no salvará la irresponsable situación, puesto que aún queda un periodo —de al menos dos meses— para llamar a licitación pública. Esta falta es grave y por eso, en nuestro rol fiscalizador, exigimos respuestas”.

“Esto es un golpe a la seguridad de la comunidad y una desidia con los operadores que quedarán cesantes cuando comience el mes que viene”, manifestó Teao.

Los recursos mal empleados en el Convenio de televigilancia móvil

Finalmente, el Consejero regional, Percy Marín, explicó las deficiencias del este convenio, y entregó antecedentes sobre la utilización de los recursos otorgados, además de los fundamentos para que estas iniciativas estén a cargo de las policías.

“Yo rechacé en comisión y me abstuve en el plenario, porque creo que este programa, sin perjuicio del aporte que ha realizado respecto de algunas indagaciones para la formulación de pruebas, creo que es un programa que no cumple y no está a la altura de las necesidades de la región, recordemos que hace poco por decisión de la autoridad política de la región se destinó 3 drones para el resguardo del edificio Santorini, dejando sin servicio al resto de la región”, informó.

A lo que agregó: “Creo que los drones y las nuevas tecnologías son importantísimas para el combate contra la delincuencia, pero estas herramientas hay que entregárselas a Carabineros, ellos tienen personal idóneo y debidamente capacitado con licencia para la operación de estas aeronaves pertenecientes a la sección Aeropolicial”.

“Respecto a la sala de crisis o espejo, también me opuse, dado que el gobierno regional en la actualidad carece legalmente de facultades para captar, grabar y administrar imágenes a propósito del derecho a la privacidad”, señaló el core respecto a este proyecto.