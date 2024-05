Comparte

Las diputadas Camila Flores, Carla Morales y Catalina Del Real pidieron urgencia en la definición de una fecha para la sesión especial de las Comisiones Unidas de Seguridad y Constitución, destinada a abordar el alarmante aumento de niños víctimas de armas de fuego.

Esta solicitud se intensifica tras el grave incidente en El Bosque, donde un niño de cinco años fue baleado en la cabeza mientras caminaba con sus padres.

Hace dos semanas las legisladoras ya habían alertado sobre esta situación en ambas Comisiones.

Por su parte, se aceptó revisar el tema como parte de la sesión destinada a tratar el aumento del crimen organizado y no de manera particular. Además, pese al buen recibimiento que tuvo la propuesta, aún no hay fecha para tal sesión.

Frente a esto, la diputada y miembro de la Comisión de Constitución, Camila Flores, señaló que “hago un llamado urgente al diputado Calisto a que como presidente de la Comisión permita que el tema de los niños muertos por armas de fuego se vea de manera independiente, en una sesión especial, y no como parte de la sesión sobre crimen organizado”.

“Acá estamos hablando de un tema puntual que requiere una especial atención, porque nuevamente tenemos a un niño en riesgo vital producto de un disparo. ¿Cuántos hechos como este tenemos que tener para que se le dé la atención que merece?”, emplazó la legisladora.

El llamado de las diputadas ante esta problemática

En la misma línea, Carla Morales precisó que “los presidentes tienen que dar una fecha urgente. No basta solo con aceptar la solicitud, sino que se necesitan pruebas concretas de que realmente les preocupa la situación que están enfrentando los niños. Por eso urge que se precise una fecha, para que esto no quede en el aire mientras sigue aumentando el número de víctimas de la delincuencia”.

Finalmente, la congresista republicana Catalina Del Real criticó que “al Gobierno la protección de los niños contra la delincuencia le quedó grande y en esto ya necesitamos la intervención de organismos internacionales como la Unicef, que ya en enero se pronunció y solicitó a las autoridades chilenas adoptar medidas que permitan priorizar y garantizar la seguridad de la niñez y adolescencia”.

Sin embargo, aseguró que pese a estas solicitudes, “no hemos avanzado, todavía estamos estancados. Por eso solicitamos que se dé fecha a la sesión especial que venimos solicitando hace semanas”, cerró.

El llamado de las diputadas a esta sesión especial surge en medio de preocupantes estadísticas proporcionadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito: Durante 2023, 38 menores de edad fallecieron en circunstancias similares, y desde diciembre a la fecha, 10 niños han muerto por balaceras solo en la Región Metropolitana. Estos números subrayan la urgencia de la situación y la necesidad de una intervención inmediata y eficaz.