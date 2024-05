Comparte

La diputada Camila Flores, lanzó duras críticas al Gobierno por la gestión de la crisis medioambiental que afecta a las zonas de Quintero, Concón y Puchuncaví.

Tras nuevos episodios de contaminación que generó la suspensión de clases en algunos colegios, la parlamentaria denunció la falta de acción y comunicación efectiva por parte de las autoridades competentes.

“La verdad es que hay una desolación tremenda”, expresó la diputada Flores. “En la zona de Quintero, en la zona de Puchuncaví, no hay comunicación por parte de las autoridades de gobierno para saber qué es lo que ocurre con las clases”.

“Tenemos a niños, incluso muy pequeños, en los jardines infantiles, presentando síntomas debido a este nuevo episodio”, agregó.

En respuesta a la emergencia medioambiental, la diputada Flores indicó que ofició a la Superintendencia de Medio Ambiente, a la Superintendencia de Educación y a la Superintendencia de Salud, buscando respuestas y medidas concretas para enfrentar la situación.

Agencia Uno

Diputada Flores y criticas al Ejecutivo ante su falta de acción

En esta misma línea, criticó la falta de un plan de acción claro y efectivo por parte del Gobierno.

“Este gobierno, que enarboló las banderas del cuidado del medio ambiente, criticó al antiguo gobierno y ahora no han sido capaces de cambiar absolutamente nada no han mejorado en nada esta situación. Muy por el contrario, hoy día los niños se encuentran en mayor indefensión y no se sabe cómo enfrentar episodios como el que estamos viviendo”.

Ante la gravedad de la situación, este miércoles el Departamento de Educación municipal de Quintero decidió suspender las clases en tres colegios, debido al episodio de contaminación que afectó a más de cien personas en estos establecimientos.

Frente a esto, la diputada Flores insistió en la necesidad de una comunicación de crisis eficaz y de acciones decisivas para proteger a los más vulnerables: “Estamos hablando de lo más importante y sensible que tenemos en nuestra sociedad, nuestros niños y nuestros jóvenes, y también el personal que trabaja educándolos. Es realmente imprescindible que se tomen medidas concretas y efectivas inmediatamente”, concluyó.