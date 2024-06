Comparte

Este lunes el Presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió a la decisión de la justicia de declarar prisión preventiva para el alcalde de la comuna de Recoleta y militante de la colectividad, Daniel Jadue.

“Escuché perfectamente cuál fue la afirmación que hizo la jueza. Dije ‘no es la cautelar que esperaba’, pero bueno, ella es la jueza. Lo que viene ahora es seguir con el proceso judicial en la etapa que viene que es apelar a esta definición de cautelar y eso se hace ante la Corte de Apelaciones”, declaró.

“Daniel mismo dijo ayer en una actividad pública que él estaba preparado para cualquier cautelar. La va a enfrentar como debe enfrentarla y eso rompe todas las especulaciones de que hay una idea de él, o del Partido Comunista, de soslayar el Poder Judicial porque este debate está dándose en el Poder Judicial”, recalcó.

“Yo no me voy a meter en el fondo del punto. No eran mis expectativas, pero yo soy un dirigente político y no estoy dentro del debate que tienen en el Poder Judicial”, afirmó.

“La batalla jurídica la están dando los abogados de Daniel Jadue. Frente a la reiterada afirmación especulativa de que el Partido Comunista no estaría disponible para asumir lo que son los procesos judiciales, esa batalla está dentro del Poder Judicial. La defensa de Daniel será ante la Corte de Apelaciones, no ante otro espacio que no sea el Poder Judicial”, cerró.