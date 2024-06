Comparte

Este lunes el senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, criticó la decisión de Chile Vamos de elegir a María José Hoffmann como la candidata de la coalición de oposición para la gobernación regional de Valparaíso.

“Creo que teníamos en la mano una oportunidad única para llevar a cabo un proceso mucho más consensuado y unificador a la hora de elegir al candidato único de la centro-derecha con miras a la elección de Gobernador Regional en Valparaíso”, señaló.

“Acá no se trataba solo de elegir a una persona que representará de la mejor manera solo a los partidos de Chile Vamos, sino que lograra convencer a todas las sensibilidades de oposición, incluyendo a movimientos de centro“, expresó.

“Luis Pardo tiene esas características mucho más claras, porque su forma de hacer política siempre ha sido el diálogo y la búsqueda de acuerdos del más amplio espectro”, señaló.

“Hay que considerar que aún está abierta la posibilidad para que Republicanos lleve su propio candidato a Gobernador, aún está abierta la posibilidad que Manuel Millones, en su carácter de independiente también llegué a la papeleta final, y sin embargo, esos factores no fueron considerados”, agregó.

“Acá había que hacer un esfuerzo mayor por aglutinar a todo el sector y creo que no se hizo todo lo que se podía hacer”, criticó.

“Insisto, creo que se ha desperdiciado una oportunidad, ya que el proceso no fue del todo meditado, independiente de los nombres, porque este no es un tema personal, sino que de pensar siempre en lo que es mejor para los habitantes y a los sectores que representamos. Espero que esa oportunidad que perdimos, no se transforme en un riesgo de perder nuevamente la Gobernación Regional”, sentenció.