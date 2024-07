Comparte

En conversación con La Mañana de Agricultura, el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, acusó de “chanta e ilegítima” la primaria en la que Karla Rubilar fue votada como la candidata de Chile Vamos para la alcaldía en la comuna de Puente Alto.

“Fue una primaria chanta, aclaremos eso. Voy a ser superclaro con el tema de Puente Alto, primero, ahí hay dos adultos compitiendo con los que yo no tengo nada que ver, una es Karla Rubilar y el otro es el concejal Felipe Ossandón (su sobrino). Yo no lo puse ahí, no tengo nada que ver con eso”, sentenció.

“La única vez que yo influí para que alguien fuera candidato por Puente Alto, fue el año 2013, en el cual dejé fuera a mi hermana Ximena y apoyé a Gemrán Codina. Nadie me puede acusar de nepotismo”, señaló.

“Resulta que aquí está el concejal Ossandón, que tiene firmas por la notaría, que quiere ir por fuera y tenemos a Karla Rubilar, que lo validó haciendo una primaria absolutamente ilegítima. Pusieron un candidato de adorno, no es que Karla Rubilar haya ganado por lejos, no compitió con nadie”, afirmó.

“Según él (Felipe Ossandón), claramente hay una intervención municipal escandalosa. Esa primaria no era competitiva. Yo lo que planteo es lo siguiente, ninguno de los dos gana solo. Si van, se están suicidando y va a ganar un candidato que es del Frente Amplio, que va por fuera, que pertenece a los cantantes urbanos, una persona de ese segmento”, adelantó.

“Si ellos son suficientemente generosos, los dos, y hacen una encuesta, 15 o 10 días antes de la inscripción, debería ganar el que gane la encuesta y recibir el apoyo del otro. Eso es lo que creo que sería lo razonable. No me parece que vaya alguien por fuera, yo no voy a apoyar a nadie que vaya por fuera“, sentenció.

“Pero yo tampoco voy a apoyar a nadie que se consiga un cupo que es legal, pero es absolutamente ilegítimo. Es una primaria chanta, es legal, pero, es ilegítima”, aseguró.

“Puente Alto es una comuna que tiene 700 mil habitantes, al rededor de 400 mil votantes. Tiene un candidato de la UDI, que no es de la comuna, no trabaja en la comuna, no tiene nada que ver con la comuna, nadie lo conoce en la comuna”, añadió.

“En el primer debate televisado, dice ‘no voy a hacer campaña, no voy a hacer letreros, no voy a pedir reunión con nadie’. O sea, que debe ser muy católico el hombre para pensar que va a ganar una primaria por obra y gracia del espíritu santo. Un chiste”, criticó.

“Ese fue un acuerdo entre la Pepa Hoffmann, que andaba buscando apoyo para ella y Karla Rubilar. Eso a mí no me parece, ahí no existió una primaria legítima, por lo tanto, aquí, o se ponen los dos de acuerdo o se van a ir los dos para la casa. Porque ninguno de los dos gana, se los puedo asegurar”, afirmó.

“Ella tiene que entender que su opción es ilegítima. La candidatura fue una vergüenza, fue burda. El concejal Ossandón tiene que entender que si va por fuera y va Karla Rubilar, se pierde él y se pierde Rubilar”, advirtió.

“Yo no voy a apoyar a nadie que vaya por fuera, tampoco a nadie ilegítimo. Se pierden, los números no dan. El Alcalde Codina no tiene la suficiente fuerza para sacar un candidato en dos líneas. Obviamente, siento que está más calificado mi sobrino, pero no tengo candidato. Ninguno de los dos“, sentenció.

“Karla Rubilar tiene el cupo asegurado de alcalde por Chile Vamos en Puente Alto, pero a mi juicio tiene perdida la alcaldía. Va a ser candidata para ir a perder. Porque si tiene al frente un concejal fuerte, le pasa lo mismo a los dos, los números no dan. Si van los dos es un suicidio”, declaró.

“El llamado que yo les hago a los dos, si no se sientan a conversar y no le piden a Chile Vamos una buena encuesta, 10 o 15 días antes de la inscripción, se van a perder. Se lo he manifestado a todos, especialmente al presidente de RN, Puente Alto lo están regalando”, cerró.