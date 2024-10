Comparte

Este sábado el Gobierno se refirió nuevamente a la polémica en torno a la ex primera dama, Irina Karamanos, tras revelarse supuestas irregularidades en traspasos hacia la fundación ProCultura.

“No hay una evidencia, entiendo que hay un desmentido categórico, tres desmentidos categóricos de esto que salió en los medios de comunicación”, señaló la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en Chilevisión.

“Uno se señalaba que hay una investigación que había quedado botada después de la suspensión del fiscal Palma, que fue una decisión del Ministerio Público a propósito de que estaba siendo investigado en una arista del caso Hermosilla”, recordó.

“Eso fue inmediatamente desmentido por la propia Fiscalía Regional de Coquimbo, diciendo que no, que esta investigación no estaba paralizada, que estaba avanzada y que, de hecho, tenía tres fiscales adjuntos más un equipo importante de abogados para su avance”, señaló.

“Luego se señaló que la PDI habría solicitado citar a Irina Karamanos en calidad imputada para la investigación y el director general de la PDI desmintió eso”, añadió.

“Finalmente la persona señalada, que es Irina, desmintió categóricamente que ella abonara, dijo al revés ‘yo recibía un sueldo por trabajar en un periodo determinado de casi 900.000 pesos'”, recalcó

“Lo señaló en su comunicado si mal no me equivoco, y dijo que también iba a entregar todas las cartolas para que quedara más claro aquello y cualquier duda que hubiera sobre eso, la investigación tendrá que evidentemente despejarlo”, sentenció.

Ministra Vallejo descarta irregularidades por caso Irina Karamanos

“Eso es lo que tenemos como información oficial por parte del Gobierno. Entendemos, además, que el caso Procultura, más allá de este hecho que fue desmentido, hay una investigación grande de Procultura y posibles responsables que la Fiscalía es la que está desarrollando y que esperamos que obviamente llegue a buen puerto, como en cualquier otro caso asociado a fundaciones”, señaló.

En el marco de las investigaciones del Caso Convenios, Vallejo explicó que ya hay “un parlamentario desaforado, un gobernador, hay formalizaciones. Es una investigación asociada al caso de distintas fundaciones que ha ido teniendo resultados”.

“Obviamente, no ha finalizado totalmente, pero da cuenta de que la justicia al menos está haciendo un trabajo exhaustivo. A veces probablemente no se sabe a través de los medios de comunicación, pero eso no quiere decir que no estén trabajando en aquello”, cerró.