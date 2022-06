Si hablamos de rostros femeninos de televisión importantes en la actualidad, sin duda uno de los que se nos viene a la cabeza es el de Diana Bolocco.

Y en la última edición de la revista Sarah, la conductora del estelar de Mega «El Retador» habló en profundidad sobre su vida laboral y su éxito en el mundo de la televisión.

“Siento que he hecho una tremenda trayectoria; no lo voy a desconocer. Creo que he hecho muchas cosas muy distintas, y me encanta tener ese registro amplio”, explicó.

En esa misma línea, agregó que “estoy súper orgullosa de lo que he conseguido, sobre todo en esta última etapa del matinal. Me quiero mucho a mí misma y trato de hacerme cariño y felicitarme en la interna, porque también soy bien perfeccionista y todo”.

Diana sobre Tonka

Además, fue consultada sobre el momento que le costó varias críticas a Tonka en Bienvenidos. cuando durante una entrevista con Hermógenes Pérez de Arce la conductora le pidió abandonar el estudio.

“¿Te pasaría lo que le pasó a Tonka, por ejemplo, lo de los cuestionamientos por sacar a alguien de pantalla?”, le consultaron a Diana.

La conductora fue enfática al responder que “no, jamás me pasaría. Siempre hay cuestionamientos y emplazamientos, y está bien que suceda, hoy hay una relación más horizontal con el público y eso es un reflejo de la sociedad y las redes sociales, eso está bien que suceda”.

“Pero uno decide hacerse responsable de sus actos y en eso yo trato, porque lo soy en mi vida cotidiana, de ser súper respetuosa de las diferencias, del que opina distinto en todos los temas, entonces yo encuentro valiosa la opinión diferente, valioso el debate, nunca voy a pelearme contigo porque opines diferente. ni cancelarte”, agregó.