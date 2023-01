Comparte

Este martes la animadora Patricia Maldonado realizó una llamativa comparación entre el líder de la Coodinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, y el líder de "Patriotas", Francisco "Pancho Malo" Muñoz, a raíz de las constantes polémicas protagonizadas por este último.

"Yo no conozco al señor "Pancho Malo", no lo conozco, no tengo porqué tirarme en contra de él, porque no hablo de la gente que no conozco. Mi pregunta es, ¿Es tan malo como (Héctor) Llaitul?", señaló en un nuevo episodio de Las Indomables.

"El otro tipo ha encubierto asesinatos, es un delincuente, asalta, es terrorista y llama a la gente a salir, a quemar, a matar con armamento", señaló respecto a Llaitul.

"Yo no conozco al señor Pancho Malo, ¿Es tan malo y terrorista como Llaitul? o simplemente es un bravucón, que le gusta hablar y gritar y decir cosas y no tienen ni un cortauñas en las manos", se cuestionó.

"El Llaitul, que es un delincuente avezado, que todos sabemos que es un terrorista, y fijamente que la gente que está con el lo cuida, hacen manifestaciones y 500 personas lo apoyan al hue… Acá es al revés, ‘¿Cómo me voy a ir a parar ahí yo?’. Qué le importa a usted, si no está con una metralleta, vaya por la causa", sentenció.

"Ese es el problema de nuestra gente, que existe la cobardía, el doble estándar. La gente es cobarde, indecisa", cerró.