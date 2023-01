Comparte

A los niños les encanta jugar. Desde muy pequeños los vemos gastar toda su energía inventándose juegos de lo más creativos. Lo cierto es que es increíble lo estimulatorio y fundamental que es jugar para el aprendizaje y desarrollo de un niño. Existen por lo mismo una serie de juegos didácticos para niños, adaptados a todas las edades y etapas de crecimiento. La curiosidad, creatividad, motricidad y memoria son solo algunas de las cualidades que podemos incitar y/o reforzar en ellos con los juguetes adecuados.

En un mundo cada día más virtual la pantalla se ha llevado gran protagonismo. Los niños más pequeños están ensimismados en videos de aprendizaje entretenidos. Sin embargo, expertos nos repiten una y otra vez las afecciones tanto en el desarrollo del lenguaje y la concentración, las habilidades sociales o el horario de sueño. Cuidado con el exceso de luz azul (luz de pantalla).

Si tu hijo es fan de minecraft, el famoso juego online, podría tal vez interesarle el Lego minecraft. Si queremos ayudarlos a despegarse de las pantallas no debemos dejar de lado sus gustos. Es ideal cuando existen alternativas que sabemos les interesarían.

Los juegos son expresivos

Es asombroso como con ayuda de un juguete o un disfraz los niños le otorgan vida a una historia. Una máscara de su superhéroe favorito, digamos, una máscara de spiderman, es para él/ella lo que lo transformará en spiderman. Al colocársela le ha dado vida a un personaje, y no cualquiera, sino que su favorito, quien escoge ser en sus fantasías. Si además aprendiera la habilidad de compartir su máscara, de cedérsela alguna vez a un amigo o amiga, le estamos entregamos importantísimos valores sociales.

Jugar es una instancia perfecta para expresar ideas, dejar volar la creatividad y asimismo interactuar con otros niños. Escuchar las ideas del otro y en conjunto crear un juego en que ambos se diviertan es de las bases para establecer vínculos; el trabajo en equipo.

Los juegos estimulan el cerebro

¿Sabías que nuestro cerebro no termina de desarrollarse hasta la adolescencia? Los primeros años de vida son cruciales para crear las conexiones neuronales que nos acompañarán en el futuro. El aprendizaje funciona como un sistema de redes que conectan neuronas como cables en el cerebro. Si yo aprendo, conecto nuevos cables. Lo que yo aprendí quedará en mi memoria como un circuito que puedo volver a activar muchas veces. Por eso es tan importante que los circuitos que creemos durante nuestra niñez sean útiles para enfrentar la vida adulta. Así también reforzar lo que he aprendido, supongamos jugando repetidamente un juego, refuerza esta conexión para que no se rompa y actué de manera más veloz.

Hay muchísimos juegos y juguetes diseñados para el entretenimiento y desarrollo mental, en lo individual y social para niños de toda edad. Ayudémoslos a descubrir quiénes son, qué les gusta y a explotar sus capacidades.