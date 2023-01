Comparte

Cristian de la Fuente respondió a la comediante Nathalie Nicloux, quien se refirió a él en medio de su rutina en el Festival del Huaso de Olmué 2023.

Recordemos que en el escenario la recordada integrante del extinto "Club de la Comedia" señaló: "Me puse a pensar en este weón que me había puesto que no quería le hablara en lenguaje inclusivo y dije ‘¡¿qué mierda?! ¿pero cómo puede ser? Este tipo es actor, tiene más o menos mi edad, ¿cómo puede ser que piense así un actor, alguien sensible?’. Después me acordé que el Cristián de la Fuente también se cree actor y se me quitó esa weá".

Lo anterior no pasó desapercibido por De La Fuente, quien decidió responder a través de una historia en su cuenta de Instagram.

El intérprete compartió un video con la parte de la rutina mencionada y escribió: "Dime que te dolió que haya ganado el Rechazo el 4 de septiembre, sin decirlo", junto a un sticker que llora de la risa.

Revisa el registro a continuación: