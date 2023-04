Comparte

Daniela Aránguiz participó del programa “Not News” de Nicolás Larraín y habló sobre su expareja Jorge Valdivia y además, criticó el actuar de Maite Orsini.

En el espacio de entrevista de VíaX, la influencer reveló detalles de su exmatrimonio y dijo lo siguiente: “Yo me casé muy joven, a los 19 años (…) uno sabe con quién se casa, pero no de quién se separa”.

En la misma línea, comentó que ella se dedicó a criar a sus hijos, entonces no tomaba atención a la doble vida que podría haber llevado su exmarido.

Asimismo, la panelista de Zona de Estrellas confesó que muchas veces sabía que el exfutbolista le era infiel, “cuando eres muy chica y estás sola, no tienes un apoyo familiar, de repente empiezas a idealizar a alguien y terminas creyendo en eso“.

Además, agregó que “me postergué mucho, pero nadie me obligó (…) mis papás eran separados y siento que siempre tuve las ganas de formar una familia”.

Al respecto, la exchica Mekano detalló que con Valdivia terminaban y regresaban siempre y mencionó lo siguiente:

“Nosotros nos hemos separado varias veces, pero la última fue en septiembre, en diciembre tratamos de volver, pero en enero nos distanciamos definitivamente (…) los hombres no cambian, no dependen de la mujer, es algo de la esencia, no me culpo por la infidelidad".

Aránguiz en picada contra Orsini

En cuanto a la polémica con Maite Orsini, el entrevistador le mostró una fotografía de la diputada y ella comenzó a arremeter en su contra.

“Cínica, mentirosa, doble discurso, no puede decir que quiere sacar una institución y después afirmar que está a favor y la quiere proteger, no puede hacer abuso de sus contactos”, empezó a comentar Aránguiz, en relación al llamado que hizo la parlamentaria a Carabineros, después de que le hicieron un control de identidad a Jorge Valdivia.

En ese sentido, la ex del “Mago” añadió que “no puede tener el desagrado de llamar a una autoridad para salvar a un hombre que te estás agarrando, ni porque las hormonas se te estén dando vuelta, uno se tiene que hacer cargo de su posición, si me pides describirla en una palabra, es falsa”.

En tanto, la modelo aprovechó su espacio en pantalla para emplazar a Orsini y aseguró que “puedo mirar la foto y decir que es la amante de mi marido, porque todavía estoy casada con Jorge (…) él tiene derecho de rehacer su vida, yo no quiero hacer mi vida con él, cero posibilidad de volver”.

Por último, Daniela Aránguiz confesó que ella no tiene rabia porque está con su exmarido, sino que por su forma de actuar y concluyó que “no tengo rabia con ella porque sea la amante de mi marido, tengo rabia en contra de ella por mentirle a la gente, por ser tan cara de raja y hacer una conferencia pública para decir que jamás haría eso, que estaba defendiendo a las autoridades y Carabineros, cuando hace dos años dijo que debería ser reformarse todo”.