Myriam Hernández acostumbra a ser muy activa a través de las redes sociales y esta vez no fue la excepción, puesto que compartió una emotiva reflexión con sus seguidores.

En ese sentido, la cantante publicó una fotografía de ella arriba de un escenario cuando tenía solo 11 años y lo acompañó con un mensaje de inspiración y agradecimiento a sus fanáticos.

“Nunca se rindan ante sus sueños. Un día como hoy hace 47 años me subía a un escenario con tan sólo 11 años y desde entonces, gracias a ustedes, no me he bajado nunca más de un escenario. Es tan lindo recordar…”, comenzó relatando.

Asimismo, recordó ese preciso momento arriba de la tarima “me acuerdo perfecto de ese día. Estaba tan nerviosa pero feliz a la vez. Mi tío me llevó a escondidas de mis papás a participar al Festival del colegio San Gaspar (en el año 1976) al principio no me dejaron participar porque tenía 11 años y el resto tenían arriba de los 15 años… “.

“Gracias al apoyo incondicional de mi tío, me dejaron cantar y canté “amor amor” de @lolitafoficial me acuerdo perfecto de ese mágico momento”, agregó.

Luego, continúo “cantaba por primera vez con un micrófono real (y no con el cepillo de pelo); con un escenario real (y no un cajón); un público real; y con músicos reales (y no una pista)… se me eriza la piel al recordarlo nuevamente…«.

Finalmente, terminó su publicación con un mensaje de inspiración “nunca dejen de soñar ✨”.

