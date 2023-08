Comparte

El técnico de Universidad Católica, Nicolás Núñez, habló previo al duelo de este sábado ante Audax Italiano por el Campeonato Nacional. El entrenador se refirió a los próximos desafíos de los Cruzados en el Campeonato Nacional y la Copa Chile, además de la posible renovación de Fernando Zampedri.

“Tenemos puestas muchas energías para el sábado, es importantísimo para nosotros. No hemos tomado resguardos en la citación ni en el equipo pensando en que tenemos que competir el miércoles siguiente, ya vendrá el momento”, apuntó el DT en conferencia de prensa.

Sobre Audax Italiano, el técnico señaló que “es un equipo que me tocó enfrentarlo, conocemos sus fortalezas. Si bien se ha competido en dos oportunidades con ellos, el carácter que tiene hoy el partido para nosotros es, más que fijarnos en Audax, tiene que ver con que necesitamos sumar, seguir creciendo y va a ser complicado”.

“Un equipo derrotado genera motivación extra, va a ser complicado enfrentarlos porque tiene virtudes muy claras”, añadió.

“Las intenciones por parte del club y de Fernando están declaradas, eso me pone muy feliz. Sus números y rendimientos hablan por sí solos. Hoy, en un rol de líder y capitán, tiene una trascendencia en el camarín y me parece importantísimo. He encontrado en él generosidad y amabilidad en nuestra llegada. Ha estado dispuesto a colaborar”, aseguró sobre la posibilidad de que Zampedri renueve su contrato con la UC.

El estratega se refirió a la forma física del plantel estudiantil y señaló: “No tenemos bajas por lesiones, solo la baja de Nacho Saavedra por acumulación de amarillas. César Pinares se reincorporó esta semana, está a disposición. Pensamos en mantener nuestra idea y forma con los jugadores que tenemos. Estamos buscando fórmulas en mediocampo que mantengan nuestra idea”.

“En el fútbol lo que no hay es tiempo y los procesos requieren tiempo. En eso estamos, adelantar eso, ser claros en nuestras indicaciones y creo que vamos en ese camino. Encontrar las virtudes de cada jugador, potenciarlas y hacerles ver que son muy importantes para el equipo, sobre todo si no han tenido muchos minutos, reencantar desde ese lado”, analizó.

“Creo que la clave de mejorar es nuestra competencia interna, cuando empiece a elevarse, los rendimientos van a empezar a sumar”, sentenció el DT de Universidad Católica.