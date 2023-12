Comparte

La Asociación de Isapres comunicó que comenzó a aplicar las rebajas en la prima de las Garantías Explícitas en Salud (GES), la que fue ordenada por un fallo de la Corte Suprema en agosto pasado.

"En las últimas horas, todas las Isapres aplicaron la modificación de la tarifa Ges, cumpliendo el fallo de la Corte Suprema. El efecto irrefutable de esta medida, informado por la propia Superintendencia de Salud, es la caída de un 12% de los ingresos mensuales del sistema", señalaron por medio de un comunicado.



Posteriormente, indicaron que la medida afectará a todos sus afiliados. "El equilibrio del sistema se ha roto. Desde este mes, los aportes de los afiliados no cubrirán los costos asociados a sus atenciones: subsidios por licencias médicas, cirugías, procedimientos, consultas y exámenes, ya no tendrán financiamiento suficiente. El riesgo de una emergencia previsible, que nadie quiere y que afectará a prestadores y pacientes, públicos y privados, es evidente", indicaron en el documento.

"Debemos ser claros: esta medida, como se ha dado a conocer, no resuelve la crisis y, por lo tanto, no evita el fin forzado del sistema. Es razonable suponer que esto provocará decisiones en los prestadores muy graves para las personas. Y es incomprensible que el gobierno, que está consciente de esto, no proponga una verdadera solución que lo evite", agregaron.

Finalmente, realizaron un llamado al Presidente Gabriel Boric, quien manifestó que no quiere que el sistema caiga: "Confiamos en sus declaraciones y esperamos que se traduzcan en acciones concretas, para llegar a soluciones reales. Hemos manifestado, en todas las instancias posibles, nuestra disposición a una reforma al sistema, que no debe hacerse con graves afectaciones a la salud de las personas", manifestaron