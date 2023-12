Comparte

En 2022, Francisco Puelles, más conocido como “Chapu”, comenzó en la animación en TV con el programa “Sueños de Patagonia”, de 13C, junto a Montserrat Ballarin.

Un año después, el actor debutará en la conducción en solitario, esta vez a cargo del espacio “Sueños de viaje”, que hoy, a las 22:30 horas, estrenará la señal cultural de Canal 13.

De esta manera, la ex figura de programas como “Calle 7” y “Circo de estrellas” y de teleseries como “Somos los Carmona” y “Pituca sin lucas” sigue avanzando en el camino de la conducción de programas en la pantalla chica.

“Este es mi estreno en solitario (en la animación) y me lo tomo con mucha calma y con mucha humildad, porque esto para mí es nuevo y lo estoy intentando hacer lo mejor que puedo, con el máximo de respeto que significa el oficio de las comunicaciones. Porque a pesar de que soy actor y me encanta comunicar, esto es una nueva cancha y me lo estoy tomando como siempre me tomo todos los desafíos: con calma y estudio”, confiesa Puelles.

A lo anterior, agrega que “estoy con muchas ganas de aportar desde este lado una nueva perspectiva a la televisión, desde mi punto de vista, de cómo a mí me gusta hacer las cosas, desde el sello del programa que tiene que ver con educación, deporte, cultura, historia y pueblos originarios. Temas muy interesantes para mí, y que me encanta compartir con la gente”.

Consultado por la posibilidad de hacer una carrera como animador, Francisco responde que “me entusiasma mucho la idea de pensar que puedo seguir explorando en la conducción, es un lugar que me gusta, la sensación de comunicar y de tener una cercanía y buena relación con el público y con la gente en general”.

“Me acomoda bastante la conducción de este programa y estoy descubriendo y encontrando herramientas en mí que me puedan ayudar en este mundo de lo que es la conducción. Quiero probar, aprender y crecer”, agregó.

Asimismo, señaló “estoy con todas las pilas puestas, así que sería bien interesante probar en la conducción de programas y ver qué se puede lograr, con una visión más de hacer carrera. Me lo tomo muy en serio este camino, tranquilo, estudiando y escuchando a personas que debo escuchar de mi entorno. Es una posibilidad que sí o sí está en mi cabeza”.

“Sueños de viaje” irá cada lunes a las 22:30 horas y la invitación de este nuevo estreno de la señal cultural de Canal 13 es a conocer un poco más de la historia de Chile y no sólo sus lugares turísticos. Por eso, Francisco Puelles se propuso recorrer el país, comenzando por el norte y particularmente sus lugares extremos y poco concurridos.

“Muchos de los lugares que podrán ver en “Sueños de viaje” son lugares poco visitados, que incluso yo no conocía. Por eso, todo lo que he vivido en estos cinco meses de viaje y las emociones plasmadas en cámara son genuinas. Todo lo que experimento es completamente real y eso busco, compartir esa experiencia con los televidentes, aprender juntos, que viajen de manera segura y con un especial respeto hacia la naturaleza”, comparte el ahora animador.

“Sueños de viaje” arrancará en Arica, lugar donde Francisco Puelles visita El Morro, el humedal del río Lluta, la playa Corazones (en Chinchorro), la estación de ferrocarril Arica-La Paz, y además, practica surf junto a la campeona nacional y vicecampeona sudamericana de surf, Lorena Fica.

En todas las ocasiones entrega su apreciación personal de cada paso que da, con la altura, el clima, los museos, las iglesias y personas que conoce. Porque lo más importante, señala, es poder compartir lo que está viviendo de la manera más genuina posible: “Yo creo que el mayor desafío que he tenido con la animación de este programa es que el contenido que comunico tenga una buena estructura, para que la gente pueda vivir este viaje de la manera más cercana posible.

“El acto de traspasar las emociones y experiencias que he podido vivir; y, a su vez, el crecimiento personal y espiritual que entregan los viajes, transmitirlo en pantalla de la manera más natural posible. Para que así los televidentes puedan viajar conmigo”, detalló.

Y así lo hace de principio a fin. “El sello de nuestro programa es que me aventuré a vivir las experiencias reales de principio a fin, con todas las personas que conectamos y nos guían. Además de realizar deportes, entregar mi punto de vista, consejos de equipamiento técnico, lugares e, incluso, picadas. Todo en un entorno natural poco explorado. En ese sentido, me he sentido súper bien en la conducción del programa. Más allá del hecho de estar solo, he podido descubrir una faceta nueva de mi carrera, en donde entrego a la gente un contenido que me hace sentido”, confiesa el ex galán de telenovelas.