Comparte

Un importante tema fue el que tocó el animador Don Francisco, a través de su podcast "El decálogo del éxito", donde aludió a las múltiples acusaciones que ha recibido por ser el rostro de la Teletón.

En concreto, habló de las acusaciones de quedarse con parte del dinero que se recauda en la jornada solidaria, y que está destinado a la fundación.

Su aclaración surgió luego de que un seguidor le preguntara respecto a estos constantes cuestionamientos.

"A propósito de la crítica, tú has recibido muchas críticas, algunas muy fuertes. Por ejemplo, en Chile, con el tema de la Teletón. Incluso (han dicho) que te quedas con parte del dinero. ¿Cuánto te afecta esa crítica?", fue la consulta del oyente.

La réplica de Don Francisco

Ante esto, Don Francisco respondió: "Esa crítica es bien dura, porque trabajar en la Teletón requiere de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y de mucho nervio".

"Que te digan sin base alguna, sin poder demostrarlo, sino como está tan moderno hoy, (a través de) la fake news, y decir que te estás robando el dinero, tendría que ser muy doloroso, pero tengo que ser sincero: como que yo sé, porque nadie más que yo puede saber que eso no es verdad, no me resulta tan duro. Me resulta un poco molesto, pero no duro", afirmó el rostro de la Teletón.

Por último, Don Francisco concluyó: "Yo siento que, a pesar de que algunas críticas son ciertas, cuando son noticias falsas no te duelen tanto".

Aquí puedes revisar el registro: