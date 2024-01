Comparte

La generación que nació entre los años 1981 y 1993, denominada como los Millenials, ha estado sufriendo en carne propia el encarecimiento de los créditos hipotecarios, lo que por ende impide el acceso a la casa propia.

Un estudio relacionado con la empresa Plusvalízate da a conocer que, de hecho, 4 de cada 10 Millenials tienen restricciones para acceder a crédito hipotecario, mientras que el 60% de ellos creen que el tener su casa propia es algo imposible.

Asimismo, cerca de la mitad de los Millenials deben arrendar por más tiempo que sus padres por no lograr acceder a casa propia, y también, para el 30% de ellos es más importante viajar, recorrer el mundo, que tener un inmueble.

Igualmente, 70% de los Millenials que no tienen casa propia, afirman que si no la consiguen, no es de vida o muerte para ellos, ya que tienen otros objetivos, lo que de acuerdo con Plusvalízate detalla los mitos en torno a esta situación.

Millenians, crédito hipotecario y tipo de vivienda

Para el socio fundador de Plusvalízate, Robinson Torres, acceder a un crédito hipotecario no es en absoluto complejo, lo difícil es acceder a los montos y al tipo de propiedades que se podía a acceder previo a la pandemia, y hasta hace dos años.

Ahora bien, “existe una sensación en la opinión pública de que esto se debe a un alza desmedida de las propiedades por parte del mundo inmobiliario”.

“Sin embargo, los datos nos entregan una realidad muy distinta y, es que el problema del acceso al financiamiento para adquirir bienes inmuebles no radica en un alza de precios de las propiedades, sino que en el costo del dinero por incremento de tasas en los créditos hipotecarios producto de los altos índices inflacionarios”, señaló el experto.

“El índice de precios de viviendas entregado por el Banco central nos muestra cómo a partir del cuarto trimestre de 2021 los precios comienzan a decaer, mientras que en el segundo trimestre del mismo año la inflación comienza un desarrollo al alza, siendo este momento el punto de inflexión para el alza en las tasas de créditos hipotecarios”, manifiesta Torres.

Casa propia versus un hogar

Luego, el socio fundador de Plusvalízate apunta que una cosa es adquirir una casa propia y otra muy distinta es la expectativa del lugar donde se quiere vivir.

“Si se quiere una casa propia es viable y aunque requiera esfuerzos de ahorro, se puede, ahora bien, comprar una propiedad que cumpla las expectativas conforme a la ideal, ya es otra cosa”.

Con el fin de mostrar la realidad a los grupos Millenials, a modo de ejemplo, si se quiere acceder a una propiedad de 2.000 UF, se requiere una renta mensual de 1.350.788 pesos que implica un crédito hipotecario de 337.697 pesos a 30 años con una tasa de interés de 4,8% (ver recuadro al final del texto).