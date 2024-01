Comparte

Mientras se apresta a estrenar en marzo su nueva teleserie nocturna, “Secretos de familia”, centrada en la misteriosa muerte de una joven perteneciente a una familia de clase alta de Pirque, Canal 13 repondrá en sus pantallas una de las telenovelas más exitosas de su historia.

Se trata de “Papi Ricky”, que desde hoy y de lunes a viernes a las 15:50 horas se tomará las tardes de la estación de Inés Matte Urrejola, llegando a reforzar el bloque de exitosas telenovelas después de la hora de almuerzo. Antes se emite “Melissa” y posteriormente “Doña Bárbara”.

“Papi Ricky” cuenta la historia de “Ricardo Montes” (Jorge Zabaleta), un padre que tras recorrer varios países en moto con su pequeña hija “Alicia” (Belén Soto), decide volver a Chile.

Aquí conocerá a “Colomba Chaparro” (Tamara Acosta), con quien comenzará una relación sentimental. Sin embargo, “Alicia” prefiere buscar otra pareja para su papá, y se encuentra con “Catalina” (María Elena Swett), una inestable mujer -más conocida como “Catrala”- que guarda muchos secretos, entre ellos, que es su verdadera mamá.

La teleserie, emitida originalmente en 2007 fue todo un éxito: marcó 20,8 puntos de rating promedio y en su episodio final llegó a 33,6 unidades. Todo ello junto con tener una alta repercusión en el público y en los medios de comunicación.

“Papi Ricky” mostró, además, variados tipos de paternidad, quienes eran vecinos de un condominio, destacando, por ejemplo, Leonardo Perucci (“Genaro”) como un papá maduro; Luis Gnecco (“Leonardo”) como el papá que cuidaba a sus hijos y su mujer (Ximena Rivas) es la que trabajaba; o a Héctor Morales (“Gabriel”) como el papá colegial.

En el elenco de la producción dramática sobresalen, más allá de los mencionados, figuras como Silvia Santelices, Katty Kowaleczko, Juan Falcón, Pablo Cerda, Teresita Reyes, Alejandro Trejo, Remigio Remedy, Mario Horton, Jorge Yáñez, Antonia Santa María, César Caillet y Francisca Gavilán, entre otras. Asimismo, fue el debut en telenovelas de María José Illanes y destacan las hoy fallecidas Carmen Barros y Grimanesa Jiménez.

“Hasta hoy me dicen ‘Papi Ricky’”

Jorge Zabaleta, el hoy animador del programa “Socios de la parrilla” que se emite cada sábado en el bloque prime de Canal 13, tiene una larga y dilatada trayectoria en teleseries, llamando la atención con variados roles, como el galán sufrido de “Marparaíso” en 1998, el versátil "Mauricio Méndez" de "Cerro Alegre" en 1999, el intenso “Álex Mercader” de “Machos” en 2003 o el especial “Dante” de “Brujas” en 2005. No obstante, y a pesar de que quiere a gran parte de sus papeles, para él su rol de “Ricardo Montes” en “Papi Ricky” es único.

“‘Papi Ricky’ y el personaje que hice ahí lidera la lista de los personajes que más me ha gustado interpretar. Sin duda que es el personaje que más me ha gustado hacer en teleseries. De hecho, hasta hoy me dicen así, ‘Papi Ricky’, y eso, simplemente, es el reflejo de lo mucho que pegó esa historia y ese papel”, confiesa el actor.

A lo anterior, añade que “tenía todos los ingredientes de un buen personaje, querible totalmente, pero también con sus errores y defectos. Un personaje muy humano y que yo lo guardo en mi memoria fuertemente, así como también toda esa teleserie”.