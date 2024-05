Lo del Real Madrid trasciende nacionalidades y personalidades del mundo del fútbol, sino pregúntenselo a Rio Ferdinand, exfutbolista del Manchester United y ahora comentarista, quien tuvo una desenfrenada celebración en el segundo gol de Joselu.

El analista de TNT Sports se encontraba al borde del campo de juego observando el partido, y al momento del segundo gol madridista el exdefensor celebró como un hincha más. De hecho, se abrazó junto a un aficionado merengue que estaba en la grada.

Una celebración que sorprendió a más de alguno, ya que Ferdinand no había expresado alguna afinidad con el cuadro español.

THE LIMBS…



We were moments away from a @rioferdy5 x Antonio Rudiger celebration 🤣⏰ pic.twitter.com/DMGm7UKiUo