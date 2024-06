Comparte

Debido al sistema frontal que se desarrolla en la zona centro sur del país, el Ministerio de Educación informó esta noche que han aumentado a siete las regiones con suspensión de clases para este jueves y viernes.

De esta forma, la ministra de Educación subrogante confirmó que se suman a la suspensiones las regiones de Ñuble y el Maule.

Cabe recordar que durante la jornada el ministro de Interior subrogante, Manuel Monsalve, había anunciado la suspensión de clases en las regiones de O’Higgins, Metropolitana, Valparaíso y Coquimbo.

“Estamos frente a un evento meteorológico que coloca en riesgo la vida de las personas“, señaló más temprano la autoridad, haciendo un llamado seguir las indicaciones de emergencia en caso de evacuación.

“Queremos transmitirles a las personas de las regiones del Biobío, Ñuble, y a partir de hoy en la tarde, a las de Maule, O’Higgins, Metropolitana y Coquimbo, que tomen las mayores precauciones posibles. Vamos a tener lluvias intensas, vientos intensos”, añadió.

“Estamos monitoreando los causes, pero hay riesgos de desbordes. También hay riesgo de remoción en masa. Si no es necesario salir de las casas, mejor no hacerlo”, declaró Monsalve.