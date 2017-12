Estas son las búsquedas más frecuentes en Google en Chile este 2017

Aún no termina el año y Google ya informó de las búsquedas más populares en Chile, todos aquellos temas que llamaron la atención de los chilenos.

Este año, estuvo marcado por el fútbol, las fechas clave del e-commerce y las tragedias de México y Puerto Rico.

Como es lógico, las elecciones no quedaron fuera, aunque llama la atención que los candidatos a segunda vuelta no fueron los más buscados, sino que fueron personajes como Felipe y José Antonio Kast, y el ex candidato a senador Fulvio Rossi.

A nivel global, el Huracán Irma marcó una fuerte tendencia ,así como los lanzamientos de los nuevos iPhone, los escándalos de abuso y acoso sexual en Estados Unidos, y la futura esposa del Príncipe Harry, Meghan Markle.

En Chile, las mayores tendencias de búsqueda en 2017 fueron:

Servel Ignacio Lastra Bono marzo Cyberday Copa Confederaciones Cybermonday Censo 2017 Sismología Chile Latam Doble Tentación

Los hechos noticiosos más buscados por los chilenos fueron estos:

Cyberday Copa Confederaciones Cybermonday Censo 2017 Huracán Irma Terremoto en México China Cup Festival de Viña del Mar 2017 Champions League Eliminatorias Rusia 2018

Los personajes noticiosos del 2017 buscados:

Ignacio Lastra Karen Paola Mayte Rodríguez Fulvio Rossi Kevin Spacey Felipe Kast Nabila Rifo Julia Fernández Cecilia Pérez José Antonio Kast

Puedes conocer más detalles sobre las tendencias de búsqueda en Google aquí.