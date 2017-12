Mujer denunció una infidelidad en redes sociales, pero cometió un error y se convirtió en viral

El hecho fue divulgado en Twitter y rápidamente se convirtió en viral.

Uno de los usos que las personas le dan a las redes sociales es el de realizar denuncias para que el resto de los usuarios sepa de las irregularidades o de situaciones incorrectas.

Esto último fue lo que hizo la usuaria Rebekah, quien le contó a su compañera de universidad, Jasmine Rios que su novio le estaba siendo infiel, incluso le envió fotografías.

“Hola, sé que no nos conocemos, sólo nos seguimos por Twitter desde hace un tiempo. Vamos a la misma universidad. Pero creo que este chico es tu novio en la biblioteca por tus fotos que he visto. Está con una chica y está siendo muy efusivo con ella. No sabía si debía escribirte y cómo contártelo, pero me han engañado antes y, de chica a chica, prefiero saber. Espero que esto no cause muchos problemas. Me siento mal pero creo que habría sido peor presenciarlo y no decir nada, ¿comprendes? Dime si quieres que peleé con él. Estaré por aquí un rato”.

Rios agradeció el gesto, pero no se alteró ni encaró a su pareja, ya que aseguró que el que aparecía en las fotografías era el hermano gemelo de su novio.

“Mi novio tiene un hermano gemelo idéntico y alguien pensó que mi novio estaba engañándome, pero realmente era su hermano con su novia. ¡Gracias por tu apoyo, chica dura!”, publicó Rios.

So my boyfriend has a identical twin brother and someone thought my boyfriend was cheating on me but it was really his brother and his girlfriend 😂😂😂 thanks for having my back though girl ✊ pic.twitter.com/kp3d4D6dmZ

— Jasmine (@JasmineRios5) 13 de diciembre de 2017