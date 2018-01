Destrozan tiendas de H&M como protesta por publicidad considerada racista

Un grupo de manifestantes atacó durante la tarde del sábado seis tiendas de la marca H&M en Johannesburgo, Sudáfrica, a modo de protesta por un anuncio considerado racista.

La publicidad, que podría ser encontrada en su página web, mostraba a un niño de raza negra utilizando un polerón con el mensaje “el mono más genial de la jungla”.

La policía debió dispersar a la multitud con balas de goma para evitar mayores destrozos.

[IMPORTANT NOTICE]: All the stores of that racist retailer @hmsouthafrica are CLOSED. Racism must fall and we will never tip toe around racists. pic.twitter.com/eqmw885k6X

That @hm nonsense of a clothing store is now facing consequences for its racism. All rational people should agree that the store should not be allowed to continue operating in South Africa. Well done to Fighters who physically confronted racism. pic.twitter.com/cgdedYGoOj

— Floyd Shivambu (@FloydShivambu) 13 de enero de 2018