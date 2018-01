Tide Pod Challenge: El peligroso reto viral entre los jóvenes norteamericanos

Cada cierto tiempo aparece un nuevo reto en las redes sociales que pone en riesgo la salud de quienes lo intentan cumplir. Esta vez, el Tide Pod Challenge se volvió popular entre los jóvenes norteamericanos.

El desafío consiste en comer, cocinar o morder una de las cápsulas de detergente de la marca Tide. Si bien el reto inició el 2016, es en las últimas semanas que ha encontrado popularidad.

En 2017 hubo más de 10.500 casos de intoxicación con cápsulas de detergente, por lo que en Estados Unidos ha comenzado toda una campaña para detener el reto.

What should Tide PODs be used for? DOING LAUNDRY. Nothing else.

Eating a Tide POD is a BAD IDEA, and we asked our friend @robgronkowski to help explain. pic.twitter.com/0JnFdhnsWZ

— Tide (@tide) 12 de enero de 2018