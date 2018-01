Atención amantes de la cerveza: Lo que hay que saber del Bierfest Santiago

Los días 2, 3 y 4 de febrero se desarrollará una nueva versión del Bierfest Santiago en el Parque Padre Hurtado, más de 30 expositores presentarán más de 150 variedades de cerveza.

Además, el evento contará con dos escenarios musicales, en donde actuarán bandas tributo a AC/DC, Led Zeppelin, U2 y Pink Floyd, junto con los grupos chilenos Kuervos del Sur y We Are The Grand.

Algunas de las cervecerías que estarán presentes en el evento serán Austral, Brau Zhen, Cerros de Chena, Cuvee des Trolls, Darkolics, Delirium Tremens, Dora, Hoffnung, Holleer, Jelen, Khronos, Kross, Kunstmann, Kuntur, Lagloria, Cerveza L.A, Mestiza, Mestra, Mystic, O’ Doolan, Paniahue, Pudú, Santos, Schlappe Seppel, Sublime, Tübinger, Valbier, Valkest, Wargos, Wencheer y Winnipeg.