¡Hay que tener cuidado! Instagram comenzó a avisar si sacas un pantallazo a las Stories

Si bien se había anunciado hace un tiempo que Instagram implementaría esta medida, algunos usuarios se sorprendieron esta jornada con un nuevo aviso al sacar un pantallazo de las Stories de alguien más.

“La próxima vez que hagas una captura o una grabación de pantalla, se enterará la persona que publicó la historia”, indica la aplicación, generando el pánico entre sus usuarios.

Esta característica aún no está activa para todas las personas que usan la plataforma, pero irá aumentando su alcance en un futuro.

En las redes sociales, las críticas a la decisión de la empresa ya han comenzado a aparecer.

¿Notificación de capturas de pantalla en instagram? ASI NO SE PUEDE HERMANOS!

Noooooooooooooo en Instagram ya no se puede hacer capturas de pantalla, hice una y me salió el aviso que la próxima vez se enterara la persona. CASI ME MUERO DE LA PENA OMG OMG!

— Elizabeth Rodríguez (@kkingeli) 7 de febrero de 2018