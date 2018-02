¡Lo volvieron a hacer! WOM revivió a "Los Nadiens" para arremeter contra Claro

El 2010, Claro lanzó un comercial que se volvió muy popular entre los chilenos y que es recordado hasta hoy: La ficticia banda de Los Nadiens presentaba la pegadiza canción Verano Caliente

Ocho años después, el desaparecido “grupo musical” reapareció, pero un comercial de la competencia.

Siguiendo fieles a su estilo, WOM lanzó una nueva publicidad en la que Los Nadiens llegan a cotizar un plan a “Clavistel”, clara referencia a Entel, y al darse cuenta que lo que les ofrecen en esa empresa no les conviene, se cambian a WOM, cantando una nueva versión de Verano Caliente.

“Este verano entiendo al fin que ‘Clavistel’ no es pa’ mí. Este verano estoy caliente, los gigas no me alcanzan con el plan que tengo, salte toda mi gente, portémonos a WOM”, es parte de la nueva letra de la canción que ya lleva más de 368 mil reproducciones en Facebook.

Esta no es la primera vez que WOM realiza un comercial de este tipo. El año pasado lanzó su versión renovada de las chicas 1, 2, 3 de Entel.