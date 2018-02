Pareja en Canadá se comió a la cerdita que habían adoptado desde un refugio de animales

Muchas personas que quieren adoptar una mascota se dirigen a un refugio, donde animales rescatados esperan a una familia que les de una segunda oportunidad.

En el refugio de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (SPCA) en Duncan, Canadá, no sólo cuidan a perros y gatos, sino que el año pasado recibieron a un grupo de 57 chanchitos vietnamitas.

Los cuidadores lograron encontrar a una pareja que quiso adoptar a uno de estos animales, llamada Molly. Sin embargo, no se esperaban el destino que encontraría en esa casa.

La pareja había sacrificado a la cerdita y la habían transformado en carne para consumirla.

“Usualmente recibimos fotos acerca de lo bien que están en su nuevo hogar, porque es realmente difícil encontrarles un nuevo espacio”, relató Lory Chortyk, funcionaria de la SPCA, al diario Daily Mail.

La muerte de Molly habría ocurrido luego de que comenzara a crecer y que sus dueños no pudieran entrenarla. La pareja tuvo a la cerdita cerca de un mes antes de comerla.

Desde la agrupación animalista intentaron llevar el caso a la justicia, pero no lo lograron porque “una vez que alguien se convierte en dueño legal de un animal, no tenemos ningún recurso si no respeta su compromiso”, agregó Chortyk.