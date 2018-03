Trump se peleó con su famoso imitador Alec Baldwin

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se peleó el viernes con el actor Alec Baldwin, su famoso imitador en el programa de televisión humorístico “Saturday Night Live” (SNL).

Baldwin comenzó la disputa diciendo en una entrevista que fue una “agonía” interpretar al presidente de 71 años, independientemente de haber ganado un premio Emmy por su trabajo. Y Trump respondió en Twitter.

Alec Baldwin, whose dying mediocre career was saved by his terrible impersonation of me on SNL, now says playing me was agony. Alec, it was agony for those who were forced to watch. Bring back Darrell Hammond, funnier and a far greater talent!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de marzo de 2018