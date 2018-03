Donald Trump y el bajo rating de los Oscars: "Ya no tenemos estrellas, excepto por su Presidente"

La noche del domingo se celebró la 90° entrega de los Premios Oscar, la que estuvo marcada por el movimiento Time’s Up y la búsqueda de la diversidad.

Sin embargo, el rating que obtuvo la transmisión de la ceremonia fue el más bajo en 44 años, desde que se se comenzaron a contabilizar estos datos en 1974.

Por eso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ocupó su cuenta de Twitter para dar su diagnóstico respecto al bajo resultado obtenido por la noche más importante del cine.

“Los Oscars con el menor rating en la HISTORIA. El problema es, que ya no tenemos estrellas – excepto por su Presidente (solo bromeo, por supuesto)”.

Lowest rated Oscars in HISTORY. Problem is, we don’t have Stars anymore – except your President (just kidding, of course)!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 6, 2018