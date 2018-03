La drástica decisión de Donatella Versace con respecto a sus nuevas colecciones

El pasado miércoles Donatella Versace aseguró a la revista británica 1843 que su casa de alta costura dejará de utilizar pieles reales en sus productos.

“¿Pieles? No quiero. No quiero matar animales para hacer moda. Eso no me parece bien”, confesó la hermana del fundador de la marca de lujo.

AFP PHOTO / PIERRE VERDYA diferencia de otras marcas de lujo como Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren o Gucci hace años, Versace había rechazado la idea de usar pieles artificiales, razón por la que fue duramente criticada.

Según la revista, se trata de un “cambio de opinión” de la marca, sin embargo, el miércoles aún tenían en su página web una una llamativa invitación a adquirir abrigos decorados con pieles.

Por su parte, Claire Bass, directora de HSI en Gran Bretaña considera que “Versace es una marca de gran influencia que simboliza los excesos del glamour y su decisión de interrumpir el uso de las pieles muestra que la moda compasiva nunca había estado tan de moda”.