Más barato y compatible con el ApplePencil: Las novedades que destacan en el iPad 2018

El CEO de Apple, Tim Cook, reveló este martes el iPad 2018.

Durante una presentación realizada en un Instituto en Chicago, Estos Unidos, se dio a conocer el nuevo dispositivo, que incorpora el lápiz óptico de Apple a un precio más accesible, con el objetivo de que sea usado como herramienta educativa.

Good morning, Chicago! We’re going back to school today for some exciting announcements in education. pic.twitter.com/7FhJ927reO

— Tim Cook (@tim_cook) 27 de marzo de 2018