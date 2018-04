Tinder no funciona: La primera víctima de las nuevas medidas de seguridad de Facebook

Luego de los primeros cambios de seguridad realizados por facebook, otras empresas y redes sociales han sufrido las consecuencias. ¿La primera? Tinder

Los usuarios de la aplicación de citas informaron el miércoles que tenían problemas para acceder a la aplicación.

Esto, después de que Facebook anunciara una serie de medidas que limitan la cantidad de datos que pueden recopilar los desarrolladores de aplicaciones de terceros.

“Esto fue parte de los cambios que anunciamos hoy, y estamos trabajando con Tinder para abordar este problema”, dijo un portavoz de Facebook.

Tinder está “trabajando para que todos vuelvan a entrar pronto”.

@Tinder this is what happens when i try to long in i have already gave facebook permission is there a way u guys can help me ? pic.twitter.com/LjVaaPu2qS

— dylanmoore (@dylanmoore30) 4 de abril de 2018