Algunos los aplaudieron: Hackers borraron a "Despacito" de Youtube

Era el video más visto de la plataforma.

El medio internacional Huffington Post, dio a conocer que un grupo de hackers que cambió la minitaura y la imagen del video de “Despacito”, la canción más escuchadas en la historia de Youtube con más de 5 millones de reproducciones.

El cambio era evidente, ya que los sujetos cambiaron la fotografía de Luis Fonsi con Daddy Yankee por una de la serie de Antena 3, La Casa de Papel y el video no podía ser reproducido, ya que había sido borrado por el usuario.

El sitio especializado, Hacker News, publicó que el ataque lo habrían hecho Kuroi’SH y Prosox, los mismos que hace días vulneraron las cuentas de Twitter de BBC Arabic y Now This.

Otro de los afectos fue Shakira con Maluma, ya que el video de la canción Chantaje también fue borrado.

Uno de los supuestos atacantes escribió en su cuenta de Twitter que el hackeo fue hecho “sólo por diversión”.

“Uso el script ‘youtube-cambiar-título-vídeo’ y escribo ‘hackeado’. No me juzguen. Me encanta YouTube”, agregó.

@YouTube Its just for fun i just use script “youtube-change-title-video” and i write “hacked” don t judge me i love youtube <3

— Prosox (@ProsoxW3b) 10 de abril de 2018