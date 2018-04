El británico Tricky encantó al público en su regreso a Chile

Este martes se vivió el gran retorno a Chile de Adrian Thaws, mejor conocido por su nombre artístico Tricky, en el Club Chocolate de Santiago.

A eso de las 21:45, el experimentado solista abrió su presentación para presentar su última obra “Ununiform” que salió a la luz en septiembre del 2017.

La jornada fue una noche mágica, oscura, ecléctica y sensual, donde hubo momentos de derroche de energía al interpretar “The Only Way” o “Hell Is Round The Corner”, “My Palestine Girl” y “Overcome”.

Sin embargo, no todo fue bueno, y sus fanáticos quedaron con ganas de escuchar hits como “Karmacoma”, “Evolution Revolution Love” y “Aftermath”, por nombrar algunos.