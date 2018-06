Maximiano Valdés: “No hay razón para que los maestros chilenos estén fuera de las titularidades de las orquestas nacionales”

En conversación con Ya Era Hora, el destacado Director de Orquesta, Maximiano Valdés, se refirió a la poca presencia que tienen los directores de orquesta nacionales dentro de Chile.

“Siempre ha sido difícil para nosotros, los chilenos, despertar el interés que despiertan los maestros extranjeros en Chile. No hay ninguna justificación para que Paolo Bortolameolli no esté presente en todas las orquestas que hay en el país, empezando por las dos profesionales grandes”, aseguró.

“La Orquesta Juvenil es la única orquesta que acoge regularmente a directores nacionales. Me he preocupado específicamente con todas las administraciones, que así sea. No hay razón para que los maestros chilenos estén fuera de las titularidades de las orquestas nacionales. Están perfectamente calificados, pueden hacerlo tan bien como los extranjeros”, concluyó Valdés.